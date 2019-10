Atracos y actos de vandalismo a las afueras de Hip Hop al Parque

En el primer día de Hip Hop al Parque, en el Simón Bolívar, asistieron aproximadamente 28 mil personas. Uno de los eventos más importantes del año para los aficionados de este género musical. Aunque para los residentes de barrios aledaños, pasajeros de las rutas del SITP y conductores, no tanto.

Denuncian que no hay un completo esquema de seguridad a los alrededores del parque Simón Bolívar, antes, durante y después del evento musical, por lo que se han reportado constantes robos y actos de vandalismo.

A las 8:40 de la noche del sábado, un bus del SITP, con la ruta 291 Tierra Buena de Norte a Sur, fue objeto de un intento de atraco en la avenida 68 con calle 63.

“Varios delincuentes intentaron abrir las puertas del SITP en el que nos movilizamos. Con los pasajeros logramos trancarlas para que no ingresaran. Tenían puñales y alcanzaron a herir a un señor”, dijo a Caracol Radio Carlos Arturo Silva.

Dijo que esta no es la primera vez que se presenta este tipo de actos delincuenciales a la salida de Hip Hop al Parque. “Por fortuna no pudieron ingresar al vehículo, pero no había ninguna presencia de la policía en el lugar”, dijo el pasajero, quien manifestó su preocupación.

También en ese mismo sector, cerca de cinco vehículos que transitaban por la zona resultaron con los vidrios rotos y sus conductores, atracados.

Las autoridades llegaron al lugar después de los hechos y lograron capturan a cinco personas señaladas de protagonizar estos actos delincuenciales.

En redes sociales, los usuarios manifestaron su indignación.

El tema de Hip hop AL Parque Tiene mucha tela por cortar, sé que hay mucha gente que realmente va al evento a disfrutar así como hay mucho ñero por dentro que sólo busca hacer el mal. — La perra esa (@lecantaelgallo) October 6, 2019

Qué triste lo que está pasando a los alrededores del Simón Bolivar, van a hacer que les cancelen hip hop al parque :( — Frank, no Franz. (@merachimbita) October 6, 2019

Que por favor acabemos los eventos que terminan en desmanes, como Hip Hop al Parque, y el fútbol, y las rumbas, y el día de la madre, y la gente en general https://t.co/ZWLjVxqLhn — Estúpido Boris (@cforeroo) October 6, 2019

Quizá uno que otro será gente bien de los que va a hip hop al parque, pero los que están rodeando mi barrio en serio dan miedo. Tienen un pintas, caras, y agresividad tenaz. — Viviana Estupiñán (@vivistupinan) October 6, 2019

