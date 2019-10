Disputa jurídica, tiene en vilo al terraplén de Playetas en Barú

Los 21 mil millones de pesos aprobados en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD distrital por el Departamento Nacional de Planeación para ejecutar la segunda fase del terraplén de Playetas, no se han podido invertir por una disputa jurídica entre el Consorcio Vial Isla Barú y la Alcaldía de Cartagena.

Por un lado, el Consorcio quienes actualmente ejecutan los trabajos que se adelantan en la vía, alega que son ellos los que deben ejecutar la obra faltante porque actualmente existe una concesión.

“Si no se cumplen las direcciones diseñadas por el ANLA, el terraplén se deteriora. El inconveniente es que el alcalde dice que tiene una certificación de Valorización de que Playetas no pertenece a la concesión. Ya vamos para cuatro meses que se consiguieron los recursos y todavía no se ha solucionado el tema. Yo creo que el alcalde está mal asesorado porque no han leído el contrato donde dice claramente que Playetas sí hace parte de la concesión”, manifestó Efraím Amín, representante legal del Consorcio.

Por su parte, el alcalde de Cartagena Pedrito Pereira, aseguró que el Distrito quiere adelantar una licitación pública. “Quisiéramos licitar de manera pública con pluralidad de oferentes y participen todos los que puedan realizar la obra, pero el Consorcio ha dicho que ellos tienen el derecho de hacer la obra y si licitamos iniciarían acciones legales”, sostuvo el mandatario.

Para evitar que la erosión costera acabe con lo que se ha adelantado en el terraplén, se deben completar los 25 metros de ancho de la estructura (hoy tiene 16), 75 centímetros del pedraplén y construir un rompeolas.