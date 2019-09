Ciudadanos denuncian presencia de publicidad política en la Gobernación

Como participación política de la administración departamental, señalaron varios ciudadanos los volantes del candidato Luis Carlos Velásquez que estaban ubicados en la recepción del edificio de la Licorera de la Gobernación de Caldas.

Frente a esto el Gobernador afirmó que dicha publicidad no debe estar en el lugar y que los funcionarios deben cumplir con la normatividad que prohíbe propaganda de este tipo en la entidad.

“Yo espero que no sea ex profeso y que no signifique propaganda que está haciendo cualquier funcionario del gobierno a favor de uno u otro candidato”. Señaló Guido Echeverri Piedrahíta, gobernador de Caldas.

Aclaró que el manejo de la recepción está a cargo de una compañía privada de vigilancia por lo que hablará directamente con quienes manejan la empresa y agregó “en estos casos como la mujer del César, no solamente hay que serlo, sino parecerlo y yo ratifico a través de estos micrófonos que el gobierno de Caldas no está ni a favor ni en contra de ninguna candidatura y por tanto debemos ser muy celosos de no generar ninguna sospecha o indicio de que aquí se esté haciendo propaganda en contra o a favor de algún candidato”.

Reiteró que en los consejos de gobierno, él ha hecho el llamado a los funcionarios para que ellos desde el punto de vista de su ejercicio en la administración departamental, entiendan que no pueden realizar tareas políticas.

“Cada uno en su fuero interno sabrá a quién acompaña, qué propuesta le gusta, pero en lo que tiene que ver con el ejercicio de la administración departamental, está prohibido por ley hacer propaganda a favor o en contra de ningún candidato”. Dijo el mandatario.

Lea También: “Hay candidatos que están perdidos sobre la situación de la licorera" Rivas

Siganos a través de twitter como @Caracolcaldas, Instagram @Caracol_Manizales, vea nuestras emisiones por Facebook Live @CaracolradioManizales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.