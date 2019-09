Siendo el segundo mercado internacional más importante para nuestro territorio, representando el 36% de la región de origen de nuestros inversionistas atendidos desde Invest in Cartagena y Bolívar, hicimos parte de la delegación colombiana a Europa, de la mano con ProColombia y las embajadas, presentando las oportunidades de inversión del territorio a más de 115 inversionistas interesados en explorar nuevos proyectos de diferentes sectores

Junto a las agencias de inversión Probarranquilla, Invest in Bogotá, Invest in Pereira e Invest in Armenia, se promovió el potencial del país y cada una de dichas regiones, destacando sus ventajas competitivas respectivas a inversionistas interesados en conocer proyectos y oportunidades en Colombia.

Inversionistas europeos manifestaron interés en Cartagena, especialmente en los sectores: infraestructura para el turismo, procesos de transformación, proyectos de cacao, agroindustrial, metalmecánico, energías renovables, manufacturas.

Estos importantes espacios de atracción de inversión permiten estrechar las relaciones con este mercado, cada vez más interesado en nuestro territorio tras inversiones exitosas en Cartagena y Bolívar.