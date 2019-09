Candidatos a la alcaldía se sacan trapitos al sol al calor del debate

En medio de un debate de candidatos a la alcaldía de Cali, se reflejó la principal disputa que se viene dando entre los tres que están liderando las encuestas.

Fue un debate donde se hablaron de temas educativos y de cultura, pero cuando uno de los candidatos, Alejandro Eder, planteó su preocupación porque los recursos de estos sectores queden en manos de los acuerdos políticos logrados por algunos de los aspirantes a la alcaldía, se desató el enfrentamiento.

Dijo Eder: “A mi me preocupa mucho ver como candidatos, en especial dos, Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina han negociado con toda la clase politiquera de siempre, porque aquí me queda la gran duda de cómo van a gobernar, cómo se van a manejar esos recursos, cómo podemos estar seguros que la plata de los niños va a llegar donde los niños"

Inmediatamente el candidato Roberto Ortiz respondió argumentando que Eder también se reunió con los políticos: “tenemos, Alejandro, información de que usted se sentó con la clase política pero no le escucharon, no se por qué?”

Vea también: Candidatos: Propuestas e investigaciones

Y luego respondió Jorge Ivan Ospina, sorprendiendo por mostrarse como un aparente enemigo de los acuerdos de paz “Eder, te sentaste con las farc y les cediste un bulto de impunidad”

Respuesta que que no se hizo esperar de Alejandro Eder “vos votaste a las reformas a la JEP, no vengas a hablar paja” refiriéndose al papel de Ospina como senador, “lo primero, yo me senté con las farc en armas en el monte, eso no me hace guerrillero, yo me siento con cualquier persona para cambiar la forma como se cambia la política en este país, y la razón por la cual no escucharon una voz de Alejandro Eder es porque yo no les cedi Robertico, vos que cediste?”

Así terminó el acalorado debate organizado por la Unidad de Acción Vallecaucana y otras instituciones de la ciudad.