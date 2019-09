En frontera piden a Colombia mantener lazos de hermandad con Venezuela

El más reciente anuncio que ha realizado el presidente Nicolás Maduro de instalar misiles antiaéreos en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, ha generado una preocupación en todos los sectores de Norte de Santander que ven como una amenaza a la población esta actitud.

Sin embargo muchos de los habitantes en el estado Táchira y Norte de Santander están abogando por que se mantenga la hermandad que ha existido a través de la historia, y que los conflictos que se han incrementado entre los mandatarios no afecten a la comunidad.

Luis Fernando Niño López presidente de la academia de historia de la región, le dijo a Caracol Radio que se requiere la voluntad de todo el pueblo de frontera para demostrarles a los presidentes de los dos países que el conflicto político no puede transcender.

“Hay que hacer dos análisis, el primero son los sofismas de distracción que utiliza el gobierno régimen de la república bolivariana de Venezuela cuando hay mayor dificultad en su país, lo que hace es tratar de distraer con ataques a Colombia y en segundo lugar pues la nación colombiana debe tomar todas las medidas para estar preparados por si realmente hace efectivas las amenazas, yo creería que es una distracción porque lo une finalmente no es Nicolás Maduro si no la frontera y la hermandad histórica entre los dos pueblos durante 200 años, no es posible que una persona lance todos los misiles y trate de romper estos lazos entre la sociedad” dijo el funcionario.

Afirmó que el gobierno colombiano debe tomar las medidas para evitar cualquier conflicto bélico con Venezuela, y se debe garantizar el bienestar de los habitantes que residen entre los dos países.