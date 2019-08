Colombia no come cuento con una constituyente: Duque

Durante el taller Construyendo País en Medellín , el presidente Iván Duque, reiteró que los protagonistas de un video donde se arman y amenazan a la población colombiana, no son más que una cuadrilla de narcotráficantes.

Dijo que no se trató de un hecho sorpresivo, porque el pueblo colombiano sabía el prontuario de quienes hicieron esa comunicación, debido a que desde abril del año 2018, se empezó a develar los hechos delictivos.

Aseguró que con la captura de Jesús Santrich y de Marlón Marín, sobrino de Iván Márquez, este último tuvo que perderse porque sabía que le iba caer todo el peso de la ley.

Reveló que Jesús Santrich, Iván Márquez, el Paisa y los otros recibieron apoyo de Nicolás Maduro y los recibió en Venezuela, por lo que le solicito apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó, para que se haga justicia y se capture a estas personas.

Por último dijo que no va aceptar ningún condición para el desarme como una constituyente, por lo que serán combatidos.

"Hoy dicen que mandaron una carta, donde dicen que están dispuestos a negociar, pero a cambio de una constituyente, Colombia no come cuento, ni traga entero, eso no es nada distinto a que quieren para eludir lo que ya se hizo evidente, por parte de la acción coordinada de la justicia", puntualizó