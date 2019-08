Hombre cuenta cómo fue víctima del hurto de su vehículo en Bogotá

Alejandro López contó cómo fue víctima del hurto de su vehículo en las últimas horas en Bogotá. El circulaba en su carro BMW blanco por la calle 56 con carrera 19, paro en un semáforo, sacó el teléfono y en ese momento fue interceptado por dos hombres que lo amenazaron con armas de fuego, lo bajaron del carro y lo pasaron para la parte de atrás.

“Uno se va manejando el otro me lleva a punta de pistola, comenzaron a esculcarme a decir que yo tenía dinero yo les decía que no tenía nada; en la esquina del parque de los novios voltearon por el muro, allí me dejaron abandonado y vi cómo se llevaban mi carro”, contó la víctima del hurto.

La Policía de Bogotá inició la investigación por estos hechos junto con la Fiscalía donde la víctima puso la denuncia y aunque se siguen conociendo este tipo de robos en los seis primeros meses de este año se disminuyó el hurto de automotores en un 8% y el de motos, en un 12%.

