Jueves 22 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia, descarta la militarización de algunos sectores de la ciudad ante el aumento de la delincuencia…

Oscar Castellanos como primera autoridad del municipio indicó que ya la policía reforzó con pie de fuerza la seguridad en la ciudad, eso sí dijo que cuenta con el apoyo del ejército en los operativos que se adelantarán en la ciudad en materia de recuperación del espacio público y la seguridad ciudadana

En las últimas horas ciudadanos detuvieron y agredieron a un joven que intentó hurtar un celular a una mujer que se movilizaba en un bus hacía el municipio de La Tebaida, el hombre fue retenido hasta que la policía llegó al lugar y condujo a una estación de la institución.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta febrero del año entrante podría alargarse la ejecución de las obras que Amable adelanta en la Carrera 19 de Armenia.

Así lo anunció el gerente de la empresa Amable, el arquitecto Jesús Antonio Niño quien señaló que todo obedece a imprevistos que aparecieron tan pronto se rehabilitaron las obras en el sector, en lo que tiene que ver con las redes del alcantarillado que estaban fracturadas y que se vienen atendiendo de la mano con EPA y la secretaría de Infraestructura, además se debe esperar la respuesta del ministerio del Transporte, a donde se pidió autorización en la modificación del contrato de esta obra que presenta un atraso de 4 meses.

Al respecto Julián Andrés Henao, coordinador de seguridad de la Cámara de Comercio señaló que el tema es más que preocupante, pues sin desconocer la importancia de las obras, los retrasos en las mismas han generado pérdidas de consideración que han obligado a muchos comerciantes a despedir personal… fuera de eso se ha aumentado la delincuencia y se ha afectado la movilidad.

Uno de los comerciantes que se ha visto altamente afectado por las obras en la carrera 19 con calle 12 es Gustavo Patiño, él calificó como triste esta situación, pues siente que no hay consideración de las autoridades administrativas de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según la alcaldía de Armenia finalizando este mes se podría conocer el futuro de la caducidad de los contratos a las obras de valorización…

Y es que de acuerdo con la directora jurídica de la administración municipal Debie Duque, se han venido haciendo los análisis del caso, para tomar la decisión que en derecho tenga lugar, en lo que tiene que ver con los contratos de obra 012 y 031 de valorización, para decretar llegado el caso el incumplimiento y fijar posiciones sobre lo que va a pasar posteriormente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según la Cancillería colombiana, en el país hay 20.000 colombianos retornados registrados, pero el sub registro puede superar los 400.000 personas según el censo del Dane

Así lo manifestó Rafael Quintero Cubides, Coordinador del grupo Colombia nos une de la dirección de asuntos migratorios de la cancillería durante el foro de migraciones en la Universidad La Gran Colombia

El funcionario explicó que en el caso del Quindío solo hay registrados 280 colombianos retornados cuando la cifra es claramente superior de los colombianos que se han devuelto para el país luego de estar en el exterior y no se han registrado legalmente, lo que afecta la asignación de recursos a programas direccionados a atender esta población y hasta la misma creación de políticas.

Por su parte el alcalde de Armenia, Oscar Castellanos señaló que en cuanto a la atención de venezolanos se ha brindado todo el apoyo en materia de salud y educación donde se han destinado más de 2000 millones de pesos para esta población.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las leyes colombianas si excluyen el culto o la adoración a Lucifer o al demonio

Lo dijo el diputado Bernardo Valencia, quien fue el ponente del proyecto por medio del cual se adoptó la política pública de libertad religiosa en el Quindío…

De acuerdo con el diputado Valencia, aunque el Artículo 18 de la constitución política colombiana garantiza la libertad de conciencia y que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, la Ley 133 de 1994 reglamenta dicho artículo y excluye el culto o la adoración a Lucifer o al demonio, por lo que la tesis de que el ministerio del interior podría cancelar la personería jurídica, de alguna manera tendría de donde sustentarse.

Por su parte El fundador de este polémico templo, Damián Rozo en diálogo con Caracol Radio a nivel nacional asegura que no practican el satanismo y que ya pagó la sanción que le habían impuesto por no tener los permisos para la construcción del lugar, dice que su oficio es legal en Colombia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Obras del Malecón de la Secreta no van a quedar inconclusas, así lo ratifico el secretario de infraestructura Jhon Jader Castro, teniendo en cuenta que esa obra se inauguró con bombos y platillos bajo la administración de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, pero no fue terminada…

Según el funcionario, la terminación de esa obra será producto de la compensación de un constructor de la ciudad, quien ya se ha estado reuniendo con Planeación, para fijar el convenio y poder dar inicio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

EPQ asegura que las obras del acueducto por gravedad en Montenegro quedan listas este año…

Lo aseguró el gerente de EPQ James Padilla, quien destacó que para eso se viene trabajando de la mano con la alcaldía del municipio en la adecuación de las redes y los tubos nuevos que se requieren, para que no vuelva a pasar lo que ocurrió en junio que dejó por varios días sin agua a los habitantes de Montenegro.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias a la gestión adelantada por la administración del gobernador Carlos Eduardo Osorio el departamento del Quindío se ahorrará cerca de $18.000 millones de pesos por concepto de impuesto predial, tras entregar al municipio de Armenia el predio donde funciona la institución educativa Inem.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Asamblea departamental aprobó adición presupuestal por 2.317 millones de pesos para el PAE en el Quindío, según la gobernadora encargada Cielo López Gutiérrez con estos recursos se asegura la continuidad del programa que beneficia a los niños de todas las instituciones educativas públicas del departamento hasta finalizar el calendario escolar 2019.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante el obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero, los candidatos a la alcaldía de Armenia y a la gobernación del Quindío firmaron un pacto de respecto y no agresión en el marco de la campaña política

El jerarca de la iglesia católica invitó a los candidatos, que coloquen sobre la mesa su programa de gobierno, sin tener que mirar al lado para proferir palabras hirientes, palabras que desdicen, palabras que además hacen daño y que destruyen la verdadera racionalidad y la belleza de una sociedad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El hospital San Juan de Dios abrió sus puertas a la exposición fotográfica “Bajo el cuidado de otros” de la artista quindiana Juanita González, una recopilación artística de los sentimientos que se esconden detrás de un entorno hospitalario y que podrán apreciarse hasta el 4 de septiembre de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el piso dos de la institución.

5.871 armenios han recibido orientación en Gestión del Riesgo de Desastres en lo corrido del año 2019.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Caracol Radio continúa con la serie mujeres protagonistas del Quindío, escuche en la emisión de noticias de las 845 de la mañana la historia de Mónica Tierradentro, Creadora del de un programa de alimentación sana y saludable.

Emprendedores quindianos exitosos a nivel nacional, cuentan que perder el miedo a las instituciones es una de las claves para salir adelante, escuche en la emisión de noticias de las 945 de la mañana la historia de Gustavo Zabala, gerente de Trineo TV.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el Deportes Quindío enfrentará a Boca Junios en la sexta fecha del Torneo Águila de la B.