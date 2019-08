Piden revocar inscripción de Jaime Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga

Ante el Consejo Nacional Electoral se solicitó la revocatoria de la inscripción de Jaime Andrés Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga. Carlos Alfaro el abogado que interpuso la medida señaló que el candidato estaría inhabilitado porque al buscar avalarse por firmas no recogió las suficientes.

"Él no alcanzó a llenar los requisitos y llegó a una coalición para buscar un coaval y no un aval principal por lo que no podría continuar con su aspiración a la Alcaldía.", dijo Alfaro.

La decisión del Consejo Nacional Electoral tiene que darse máximo hasta el 26 de septiembre, día en que se imprimen los tarjetones.