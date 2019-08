Cuatro de cada 10 profesores de Bogotá se incapacitan

La Secretaría de Salud de Bogotá registra un promedio anual del 40% de docentes incapacitados, de los 35.000 que prestan sus servicios en los colegios Distritales.

En los años 2018 y 2019, las principales causas son diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, rinofaringitis aguda (Resfriado común), Faringitis aguda, no especificada; estrés y síndrome de manguito rotador

"Este año me han incapacitado por stress y migraña. Mi nombre es Janeth Ríos me han incapacitado dos veces este año por bronquitis; mi nombre es Claudia Rincón he tenido problemas con la voz; mi nombre es Jazmín Hernández y me han incapacitado por gripas fuertes; mi nombre es Ivonne Castro, docente de español de un colegio de Usme, debido a las bajas temperaturas en esta localidad me han incapacitado muchas veces por enfermedades con la voz y por gastroenteritis ", voces de varios maestros.

Ivan Daniel Jaramillo, Profesor de la Universidad Rosario, experto en temas laborares, explicó que esta tasa de incapacidad necesita intervención para analizar que está pasando con la vulnerabilidad de los docentes

"Estas cifras demuestran que se necesita una intervención enfocada a la seguridad en el trabajo, tal como lo ordena el Ministerio. Es necesario descartar un posible abuso del derecho, ya que la mayoría de incapacidades reportadas corresponden al origen común que reconoce el 66% como subsidio de incapacidad".

Hasta la fecha, 526 docentes han sido trasladados por temas relacionados con salud