Un integrante de la comunidad indígena fue asesinado en Tarazá

En la mañana de este miércoles, fue asesinado Abraham Domicó, de 30 años de edad, integrante de una comunidad indígena ubicada en los límites en los municipios de Tarazá e Ituango, en un sector conocido como San Jorge.

El ataque armado fue perpetrado en el corregimiento La Caucana en el municipio de Tarazá, por varios hombres armados que llegaron hasta la vivienda donde la víctima estaba con su esposa y cuatro hijos. Los impactos de bala lo dejaron gravemente herido y de inmediato fue llevado al hospital del casco urbano a donde llegó sin signos vitales.

“El compañero indígena estaba en la casa de un familiar y llegaron varios hombres hasta allá y le hicieron varios disparos hasta que acabar con su vida”, relató William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del bajo Cauca.

La policía ya maneja una hipótesis del caso, aunque no está plenamente confirmado ese sea la motivación. Tampoco que grupo ilegal estaría detrás de este homicidio.

“Tenemos una versión inicial de la familia de que al parecer, esta persona se dedicaba a raspar coca, pero no tenemos una información puntual de que pudo haber ocasionado el homicidio”, aseguró el Coronel Edison Rubiano, comandante de la policía bajo Cauca.

Este es el tercer homicidio en el corregimiento la Caucana es menos de una semana. El pasado sábado 10 de agosto fue ultimado un pastor evangélico, el día martes 13, hombres armados le quitaron la vida a un joven que departía en un Billar y este miércoles el hombre de la comunidad indígena.

“El Estado es el único que no ve el conflicto que se vive en el territorio. Y es hacerle un llamado de atención al Estado para que le ponga la lupa a este territorio y mire que es lo que va hacer y si es que no tiene capacidad, porque si es así, entonces que deje de llamarse Estado, porque no ha podido ponerle control a los territorios”, recalcó el señor William Muñoz, representante de Asocbac.

Los tres homicidios son materia de investigación y aún no se le atribuye a ningún grupo ilegal los hechos violentos. En esa zona delinque el Clan de Golfo y Caparrapos.