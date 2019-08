Denuncian venta de alimentos en mal estado en cárcel de Manizales

Familiares de internos de la cárcel La Blanca de Manizales, denuncian que el fin de semana durante la visita, como está prohibido el ingreso de alimentos, les vendieron pollo en mal estado dentro del lugar.

De acuerdo con las denuncias dadas a conocer a Caracol Radio, cuando detectaron que el alimento estaba podrido hicieron el reclamo y se los cambiaron por otro en iguales condiciones por lo que al final les devolvieron el dinero pero esta situación afectó el poco espacio para compartir en familia.

“Quiero denunciar que el sábado 10 de agosto en la visita normal que se hace a la cárcel de varones de Manizales, como no dejan entrar comida sino que pusieron una venta de pollos, compramos uno para llevarle a mi hijo y al intentar consumirlo estaba totalmente descompuesto. Quiero hacer pública esta denuncia para que no jueguen con la vida de los ciudadanos”, asegura uno de los denunciantes.

Otro familiar expresa que todo fue normal al momento del ingreso y de la compra del pollo, pero que pasados unos minutos algunas personas empezaron a decir que les cambiaran el producto porque estaba malo.

“Para mi caso particular después de salir de la visita empecé a sentir malestar en el estómago que me duró todo la tarde y parte de la noche, hasta que me tomé unos medicamentos. Creo que fue a causa de este pollo”.

Otro allegado a un interno afirma que el problema radica en que ubicaron una venta de pollos para el consumo de las visitas pero estos, en el caso del sábado 10 de agosto, estaban podridos y tenían un fuerte olor. Cuestionan la ubicación de este punto de venta para evitar que los internos se enfermaran con las comidas que les llevábamos de la casa y exigen aclarar y corregir la situación.

“Es un riesgo para la salud y una falta de responsabilidad contratar una empresa que genera un riesgo en salud a los internos y a los visitantes. Fueron muchas las personas que tuvieron la misma situación. La cantidad de pollos podridos era impresionante”.

La Personera de la capital caldense, Tulia Helena Hernández Burbano con relación a este tema indicó que el tema ya se venía advirtiendo desde algunos meses atrás cuando se proponía eliminar el ingreso de alimentos a la cárcel, en particular a la de varones porque en la de mujeres no tuvieron ninguna queja con relación a esa decisión.

“En el caso de la caso de la de varones habíamos alertado en el sentido que el alimento es un eje alrededor del cual la familia estructura sus relaciones y por ende se estaría tocando con un derecho fundamental”, expresa la personera.

La funcionaria dijo además “no se entiende como entonces si pueden montar ellos un negocio al interior del establecimiento penitenciario, que también ya se les había advertido que hay un expediente construido. Esta noticia no nos toma por sorpresa”.

La personera indicó que en el comité de gerencia se determinó aperturar de inmediato las investigaciones y trasladarlas a conocimiento de la Procuraduría. “Todavía no puedo indicar a nombre de quien se iniciaría la investigación pero es algo a lo que ya venimos haciéndole seguimiento”.

