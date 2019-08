Video captó imprudencia de conductor de servicio público

En un video aficionado quedó captado el momento en el que el conductor de un bus afiliado a la empresa Unitransa se salta el separador de la 105 en Provenza para pasar ingresar al barrio El Rocío.

A pesar de que está el registro donde se observa como la imprudencia pudo haber ocasionado un accidente, no será multado, ni sancionado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Juan Pablo Ruíz, director de la entidad, dijo que solo le enviarán una carta con un llamado de atención a la empresa de transporte público.

"El conductor no se puede sancionar porque en el momento no hubo presencia de ninguna autoridad, le enviaremos una carta a la empresa para que le realice un llamado de atención. El código no nos permite imponer multas por videos o fotos", dijo Ruíz.