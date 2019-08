El “milagroso” caso de David Esteven

David Steven Botache Bucurú, a sus 20 años de edad, recibió más de 10 puñaladas por la espalda que perforaron su corazón, pulmón, intestino delgado, cuello y brazo, dejándolo al borde de la muerte, milagrosamente se salvó

Fueron los médicos del Hospital Simón Bolívar, que contra el tiempo intervinieron al joven padre de dos niñas para salvarle la vida.

“El paciente ingresó en muy malas condiciones generales. Fue trasladado inmediatamente a cirugía donde lo atendieron de forma oportuna, practicándole una cirugía cardiaca para sellar las heridas que presentaba en el ventrículo derecho del corazón y colocando un tubo de tórax para drenar un neumotórax (colapso pulmonar). Además, se le realizó una cirugía a nivel del abdomen para tratar 4 heridas del intestino delgado”, explicó Samantha Martínez, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Simón Bolívar.

David aún recuerda el momento en el que casi pierde la vida, todo en medio de un caso de intolerancia en la localidad de Usaquén, “estaba en un bar, un hombre me atacó por la espalda y luego escapó. Un amigo me logró subir a un taxi y llevarme al hospital, allí me salvaron y me dieron la oportunidad de ver de nuevo a mis hijas”.

Daniel permaneció monitoreado en la Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente fue rehabilitado y trasladado a hospitalización general para manejo conjunto con cirugía.