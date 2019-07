Seguimos esperando la indemnización: madre de Kellys Zapateiro

Iris del Carmen Guzmán, recuerda todos los días a su hija como una persona alegre y de buenas costumbres.

Tras 5 años de haber vivido los peores momentos de su vida, el estado aún no ha reparado el dolor de esta familia que perdió a una de sus integrantes y dejó dos niños sin posibilidad de crecer con su madre.

Aunque la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que se trató de un homicidio donde fueron condenados Andrés Díaz y Josefa Cardona a 60 años de cárcel, la indemnización por parte de la Policía sigue siendo un tema pendiente para los Zapateiro Guzmán.

"Mis nietos no han recibido de ninguna institución un apoyo, con mis esfuerzos he logrado sacar adelante a los dos hijos de Kellys pero la Policía ha estado ausente. Nunca nos han traído un mercado, una ayuda, no saben cómo ellos han crecido sabiendo que quien cometió el crimen fue un funcionario activo. Nuestro abogado ha viajado varias veces a Bogotá pero dicen que hace falta un documento, han sido evasivos. Sin embargo nosotros hemos aportado todo lo que solicitan pero todavía nada que cumplen", dijo Iris Guzmán.

Hoy los parientes de Kellys no se reponen de la pérdida; sus tres hermanas, ni mucho menos su progenitora, quien aún conserva intacto el local donde ejercía su trabajo como estilista, y a pesar de que el dinero no sanará las heridas del alma, sí puede garantizar el futuro para sus dos hijos de 9 y 5 años.