En Cartagena, niños de San Francisco participan en jornada de recreación

Trescientos niños del barrio San Francisco participaron en una jornada maratónica de donación y recreación liderada por la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA), en compañía de la Fundación Mamonal y la fundación extranjera Bridges of Hope.



Las actividades iniciaron a las 8:30 A.M. en la Cancha El Wio del barrio San Francisco, donde 240 niños, niñas y jóvenes beneficiarias de las Escuelas Deportivas junto a líderes y padres, recibieron la dotación de uniformes y 20 balones para la práctica de kickball y micro fútbol.



A las 11:00 A.M., los 30 voluntarios de SACSA, Fundación Mamonal y Bridges of Hope llegaron al Biblioparque de San Francisco a realizar la entrega de 60 kits escolares y materiales para las actividades que se desarrollan en este lugar, las cuales fomentan la lectoescritura y las artes.



Cerca de las 12:30 P.M. los 60 niños, niñas y jóvenes del Biblioparque fueron transportados en buses climatizados hasta el Parque del Espíritu del Manglar donde finalizó la jornada con actividades lúdicas y un rally enfocado en fortalecer el trabajo en equipo, lógica, compañerismo y liderazgo.



“Ratificamos nuestro compromiso con San Francisco y con las comunidades aledañas al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Para nosotros, gestionar alianzas con otras entidades que comparten nuestros objetivos de Responsabilidad Social, hace parte de este compromiso y lo seguiremos haciendo para fomentar la práctica de actividades que generen crecimiento y desarrollo social”, expresó María Claudia Gedeón, gerente de asuntos corporativos de SACSA, administrador del aeropuerto.