En Medellín expiden primera partida de bautismo incluyendo dos mamás

Tras meses de lucha, investigación y mucha gestión, Manuela y Luisa Fernanda Gómez, casadas hace dos años, lograron bautizar por la Iglesia Católica, a su hijo Matías, de 17 meses y que se expidiera la primera partida de bautizo con dos mamás.

Anterior a este no existía en Colombia ningún otro documento de bautizo que incluyera a dos personas del mismo sexo como padres, por tratarse de un camino inexplorado y con alto desconocimiento legal.

Sin embargo, aunque en un momento estas mujeres pensaron en rendirse frente a la negativa de que el nombre de las dos fuera incluido en el documento, una conocida les sugirió hablar con un sacerdote quien de manera comedida elevó la consulta a la curia y fue allí en donde encontraron respaldo legal.

En la respuesta la Curia explicaba que en la partida de bautizo debían ingresarse los mismos datos que tuviera el registro civil del menor y en este caso en el documento aparecían madre uno y madre dos.

“Siempre hemos tenido claro que somos dos mamás que creemos en Dios, pero en un Dios de amor, respeto y bondad y entendiendo eso buscamos bautizar al niño, hablamos con varios sacerdotes pero nos decían que en la partida ponían solo a la madre gestante y no estábamos dispuesta a eso porque eso no era coherente, porque somos una familia y eso no nos reconocía como familia”, dijo a Caracol Radio, Manuela la madre gestante.

Sin embargo, les quedó la duda de por qué en la partida solo incluyeron los abuelos de la madre gestante, dejando libre las otras dos celdas de los padres de la otra mamá aunque no dejan de sentirse orgullosas por lo que consideran un gran paso de inclusión social para las familias homoparentales.

“Para nosotras esto es un motivo de orgullo, de alegra y envía un mensaje social de inclusión. Además esto todos los sacerdotes deben hacerlo porque esto está regulado por el derecho canónico y el requisito esencial es que las parejas se informen y sepan que sí se puede”, concluyó Manuela Gómez.

Como requisitos para atender esta solicitud, a la mujeres les pidieron: Tener madrina y padrino, la partida de confirmación de los padrinosy fotocopias de las cédulas; las partidas de bautizo de las mamás yfotocopias de sus cédulas y el