En Agua Clara denuncian presunto uso excesivo de fuerza militar

En medio de un procedimiento realizado dentro de una finca arrocera en el corregimiento Agua Clara, zona rural de Cúcuta, un grupo de más de diez uniformados llegaron a realizar operativo que según cuentan los propietarios del predio “hubo uso excesivo de la fuerza, vulneró los derechos de los niños y generó daños en la vivienda”

La dueña del predio, a quien protegemos su identidad, cuenta aún con temor “yo creo que a ellos le dieron mal la información y terminaron en mi finca. Y me trataron mal a los trabajadores, a uno lo patearon, a mi esposo le dijeron malas palabras”.

En medio de esta situación cuenta que “mi esposo sacó el recibo de la luz. Y uno de ellos estaba preguntando si estaban bien las coordenadas y los demás estaban desentendidos”.

A las cinco de la mañana inició el operativo en donde en medio de la zozobra explican que “entraron a la vivienda estando los niños en la casa. Entraron como si nada apuntando a todos lado. A nosotros nos dio un miedo terrible que jamás habíamos sentido”.

Entre lágrimas la mujer comenta que “la fiscalía llegó después del procedimiento y me dijo, el Estado le paga los daños de la casa, y si me matan los niños, eso no se paga, eso no tiene precio”.

Pide apoyo psicológico para sus dos hijos de cinco y nueve años, “se llevaron al niño a parte a preguntarle cosas. Mi hijo me dijo que ellos le preguntaban cosas como si pasaba gente, quien estaba en el lugar, y mi hijo decía yo no sé nada, yo no sé nada, y los del ejército les insistían que les contara. El niño está traumatizado, lo llevé a Cúcuta a casa de una tía y me dijo que no quería regresar. No sé cómo convencerlo para traerlo a qué estudie el lunes. El otro niño pequeñito decía que menos mal no nos mataron, imagínese el miedo de ellos”, concluyó.

La respuesta

En diálogo con Caracol Radio, el general Mauricio Moreno, comandante de la segunda división comentó que se investigarían estos hechos y que se buscaría establecer modo, tiempo y lugar.

“En el grupo masa estaremos atentos a través de peticiones quejas y reclamos para que ella instaure su queja respecto a la versión presentada. De manera inmediata empezamos la investigación y claro que habrá un proceso que debe surtirse”, señaló el uniformado.

De igual forma el comandante advirtió que en el corregimiento ya se han hecho varios procedimientos con el fin de contrarrestar algunos flagelos que se presentan en la zona.

“En este punto hemos atendido los requerimientos de la comunidad quienes nos han indicado algunos casos de inseguridad y nosotros mantenemos a nuestros hombres atentos y vigilantes”, concluyó.

Mientras tanto en la zona los campesinos están a la espera de una visita de una comisión de derechos humanos que pueda recoger los testimonios de las personas que presuntamente se encontraban en la zona.