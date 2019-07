Amenazan a operarios de la Compañía Energética de Occidente

El Gerente Técnico de la Compañía Energética de Occidente, Javier H. Torres Niz, informó que no se logró el cronograma programado para la semana del 8 al 12 de julio en los circuitos de Corinto, Toribío y Miranda, debido a la falta del acompañamiento acordado con las comunidades, circunstancia que impidió avanzar en los trabajos de desconexiones ilegales.

“Por ejemplo, en la vereda El Damián no hubo continuidad con los trabajos iniciados durante la semana pasada, debido a que, sujetos desconocidos y en motocicleta solicitaron el retiro inmediato de nuestro personal. Ante esta situación y para no poner en riesgo nuestra operativa decidimos que el personal se retirara”, explicó.

CEO alerta sobre esta situación, dado que en este sector proliferan las conexiones y transformadores ilegales, hecho que pone en riesgo la continuidad del servicio de todo el Circuito La Luz, que atiende la zona rural de Toribío y Caloto.

Por otro lado, respecto al municipio de Miranda, el ingeniero Torres Niz dijo que, “la Compañía acordó el ingreso con el acompañamiento de la comunidad y sus respectivos líderes a la vereda La Guatemala. No obstante, cuando nuestra operativa llegó al sitio, la misma comunidad no permitió el ingreso para cumplir con los trabajos de desconexión”. Así las cosas, la brigada tuvo que retirarse para no poner en riesgo su seguridad.

Señaló, además, que en el circuito de Miranda rural, se evidencian sobrecargas que ponen en riesgo la continuidad del servicio.

Respecto al cronograma que incluía a Corinto, específicamente en las veredas Palo Negro y Cristalina, la comunidad de esta zona no permitió el ingreso. “Aquí la brigada tuvo que retirarse. Sin embargo, con el apoyo de líderes y la Alcaldía, el pasado jueves se iniciaron las labores de desconexión en la vereda Palo Negro y posteriormente el viernes pasado en La Cristalina”, explicó el Gerente Técnico.

Por otro lado, CEO informa que la comunidad no ha permitido el retiro de material eléctrico desconectado de las redes (transformadores y cables) para realizar su entrega a la Fiscalía. Esta situación preocupa a la compañía porque no hay garantías que la comunidad vuelva a instalar, sin autorización, estos equipos nuevamente a las redes, con las consecuencias en la calidad del servicio ya conocidas.

Durante esta gestión, CEO denunció el hurto de la camioneta de la operativa de uno de sus contratistas. El vehículo fue hurtado en los alrededores de la vereda El Palo y monitoreado por última vez en zona rural de Corinto.