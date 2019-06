Fernando León Diez, máximo contratista de valorización pidió perdón

En medio de la audiencia que se desarrolló en las últimas horas y en la que se esperaba se definiera la legalidad del principio de oportunidad que está pidiendo la defensa de Fernando León Diez Cardona, este pidió perdón a los armenios por el desfalco de la valorización que lo tiene a él en la cárcel, al igual que al ex alcalde Carlos Mario Álvarez, a la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia y a su esposo Francisco Valencia. Fernando León Diez Cardona dijo que estaba arrepentido por sus actos y que más que expresarlo en palabras, lo estaba demostrando con hechos, es decir con la colaboración que ha ofrecido a la Fiscalía.

Vale decir de otro lado, que la audiencia de acusación contra el ex candidato a la Cámara Anuar Oyola y un grupo cercano de colaboradores, señalados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, tráfico de votos y violación de topes de campaña política quedó fijada para el 19 de julio… es decir que aún no se sabe si Oyola se va a acoger a un preacuerdo o no.