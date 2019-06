Capturan a un hombre por el delito de secuestro en Cartagena

En las últimas horas, en diferentes puntos de la ciudad, los planes orientados por la Policía Metropolitana de Cartagena para contrarrestar el hurto a personas y establecimientos comerciales, dieron importantes resultados:

Barrio Fredonia, captura de ´El Cristian´ por porte ilegal

En planes de registro y control desplegados por el grupo de Operaciones Especiales GOES, en el barrio Fredonia, a las 00:25 horas del día domingo, fue capturado “EL Cristian” de 29 años de edad, quien al momento de practicarle un registro personal, le fue encontrado un revólver marca Martial, calibre 38, niquelado, con tres cartuchos de igual calibre.

Al consultar en la base de datos de antecedentes judiciales, al particular le figuran anotaciones por los delitos de desaparición forzada y secuestro.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones.

Barrio República, capturado ´El Villa´, por porte ilegal

En la ofensiva para la disrupción del delito, miembros del grupo de Operaciones Especiales GOES de la Policía Metropolitana de Cartagena, capturaron en el barrio República, a un sujeto de 30 años de edad, quien es conocido por la ciudadanía como ´El Villa´, a quien mediante requisa le fue hallado en la pretina del pantalón un arma de fuego industrial, con dos cartuchos calibre 38.

Esta captura e incautación de arma de fuego, permitió prevenir un hecho delictivo, debido a que el detenido se desplazaba pasadas las dos de la mañana del día domingo, presuntamente con intenciones de hurtar a algún transeúnte. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General por porte ilegal de armas de fuego.

En Olaya, capturado ´El Yanca´, por porte ilegal

Gracias a la oportuna información de la comunidad del Barrio Olaya, miembros del grupo de Operaciones Especiales GOES, dan captura a ´El Yanca´, quien se desplazaba a las 03:10 am del día domingo, por el callejón Yane, sector Ricaurte y quien al ser abordado por las patrullas del GOES, le fue encontrado un revólver calibre 38 y tres cartuchos de igual calibre.

Por lo anterior, el capturado y arma de fuego incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a la espera de definir su situación judicial.

En Nuevo Bosque, capturado ´El Leiber´, por porte ilegal

En labores de patrullaje por parte de Cuadrantes adscritos al CAI Ceballos, fue capturado en flagrancia un hombre de 18 años de edad, apopado ´El Leiber´, quien se desplazaba en una motocicleta, al momento de ser interceptado por los Policiales y practicarle un registro, portaba un arma de fuego, tipo revólver, calibre 32, sin la documentación requerida para su porte o tenencia.

Por consiguiente, el capturado, arma de fuego y la motocicleta incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a la espera de las audiencias preliminares.

En Olaya, capturado ´El Albertico´, por porte ilegal

Continuando con esta ofensiva contra el hurto, en actividades de control y registro a personas en el barrio Olaya, sector Rafael Núñez, se captura en flagrancia a ´El Albertico´, de 21 años de edad, quien portaba un arma de fuego de fabricación artesanal con un cartucho 16 milímetros.

El capturado y el arma de fuego fueron puestos a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en turno, por el delito de porte tráfico de arma de fuego y/o municiones.