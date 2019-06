Humberto de La Calle apoya muerte política de Iván Márquez

El exjefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de La Calle, admite que está de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado de declarar muerte política de Iván Márquez

Expresó que la decisión del alto tribunal es razonable porque el exguerrillero Márquez no se presentó a para asumir su investidura.

"Me parece que eso es totalmente lógico porque él no se presentó a la posesión pudiendo hacerlo. Fíjese que es un caso distinto al de Santrich, no por defenderlo (a Santrich), pero lo digo es paradefender la institucionalidad colombiana, el Consejo de Estado, que ha obrado con toda neutralidad y ponderación en estos dos casos, pero la situación de Márquez era inevitable", destacó el exministro de La Calle Lombana.

La declaración la entregó el exjefe negociador en Medellín, donde participa en el foro "De la complejidad de la guerra a la complejidad de la paz", con el embajador de Francia, la directora de la cinta el Silencio de los Fusiles, Natalia Orozco, entre otras personalidades con gran conocimiento sobre el proceso de posconflicto.

Además, el señor de la Calle pidió al presidente Iván Duque y al senador Álvaro Uribe tener una posición más acorde con el momento que vive el país, y dejar la intención de retroceder en los logros del proceso de paz.