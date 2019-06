Lideres en Venezuela piden reactivar aduanas tras apertura de frontera

Después de la orden emitida por Nicolás Maduro de abrir los puentes internacionales para que las personas puedan pasar con mayor facilidad entre Colombia y Venezuela, los líderes políticos en el vecino país también han pedido que se retiren por completo los containers y esto genere que se reactive el intercambio comercial.

Dentro de esta petición de igual forma se ha especificado que se requiere nuevamente que las aduanas en la zona de frontera entren en funcionamiento, y con esto recuperar un sector comercial que se mantiene paralizado desde el 23 de febrero cuando se tuvo el fallido intento de pasar la ayuda humanitaria.

Karim Vera diputada por el estado Táchira de la Asamblea Nacional, le dijo a Caracol Radio que la decisión de abrir la frontera es tardía por todas las personas que a diario llegan a Colombia para comprar alimentos y medicamentos.

“El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela se vio paralizado, y las personas tuvieron que acudir a los pasos irregulares para satisfacer sus necesidades, sin embargo esperamos que esta medida avance en el tiempo y sea progresiva, que permita que el paso no solo sea peatonal si no de vehículos, que las aduanas se reactiven nuevamente para tener eses comercio bilateral entre ambas naciones, lo lamentable es que esta decisión no se hizo por un tema humanitaria si no porque Maduro perdió el control de la seguridad en la Frontera” dijo la diputada.

Afirmó que se tendrá un monitoreo constante por parte de los dirigentes para evitar los abusos por parte de las autoridades sobre el puente internacional.