Char rechaza fallo de la Corte sobre consumo de alcohol y drogas

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció en sus redes sociales sobre el polémico fallo que levantó la prohibición del consumo de alcohol y sustancias alucinógenas en espacios públicos, restringidos por artículos en el Código de Policía.

El mandatario local señaló que "no puede ser que después de haber ganado la batalla para arrebatarle a la delincuencia y drogadicción nuestros parques y plazas, se vuelva a permitir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en estos espacios".

Char agregó que "como padre, no me canso de pedirle a todos los papás que cuidemos a nuestros hijos; como alcalde asumí la tarea de recuperar parques y espacios públicos ideales para el disfrute y sana convivencia de las familias".