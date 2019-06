Director del DATT en Cartagena habla sobre supuesta deuda en su contra

El director del DATT, Edilberto Mendoza Góez, informó que efectivamente figuraba en el sistema de la institución de tránsito la información relacionada con una deuda de impuestos de un vehículo que aún se registra a su nombre, pese a haber sido vendido hace años.

“Los impuestos que aparecen en el sistema de la institución a mi nombre son de un vehículo particular el cual fue vendido a un allegado hace varios años y que lamentablemente no ha podido realizar el respectivo traspaso, pese a los requerimientos que se le han hecho”, aseguró.

Sin embargo para evitar que se genere desinformación al respecto, Mendoza procedió a realizar el pago respectivo de la deuda y posteriormente el reclamo al poseedor del vehículo.

“En ningún momento se ha pretendido evadir el pago de los impuestos, toda vez que el vehículo aludido no me pertenece y que por descuido no se ha logrado finiquitar el traspaso a nombre del actuar poseedor, pese a haber suministrado todos los documentos para tal fin”, puntualizó el funcionario.

El director del DATT, recalcó que no es a través de difamación que lo harán desfallecer en su labor diaria por la ciudad. Expresó que seguirá trabajando cada vez más el mejoramiento de la institución en procura de una mejor movilidad y seguridad vial en la ciudad.