Poca gestión gubernamental ha aumentado desempleo en Armenia

Y es que ya son más de 10 años que completa Armenia estando dentro de las ciudades con más desempleo en el país, lo que ya no sorprende y pareciera haberse convertido en paisaje, pero si preocupa enormemente, pues no se ven acciones concretas por parte de la clase política de esta región, así lo dijo Hugo León Echeverry, presidente de la Confederación del Trabajo, CGT, en el Eje Cafetero, quien señaló que los esfuerzos individuales y desarticulados no ha permitido que la capital quindiana, genere plazas laborales significativas.

Vea también: Sigue subiendo el desempleo en Colombia

El líder sindical dijo que el panorama en esta región es muy oscuro, pues además de que no hay gestión, la cantidad tan grande de venezolanos radicados aquí, está desplazando la mano de obra local, pues cobran salarios más baratos.