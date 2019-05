Atraco a bus intermunicipal en recta Cali Palmira deja una persona muerta

14 personas hurtadas y una persona muerta por impacto de arma de fuego, es el resultado de un atraco a un bus de servicio público intermunicipal en la recta Cali – Palmira, a la altura del Ciat kilómetro 17 con destino a la capital del Valle desde la ciudad de Buga.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la noche, cuando dos sujetos fueron recogidos como pasajeros a la altura de la avenida Versalles y minutos más tarde se levantan de sus asientos e intimidan a los 14 pasajeros, despojándolos de sus pertenencias, cuando de repente disparan sin motivo alguno al auxiliar del conductor, quien lamentablemente por la gravedad de las heridas muere en el lugar.

“Iban a ser las 10 de la noche, me senté en el puesto que va entre el conductor y la otra persona, el bus arrancó, cuando los auxiliares se disponen a cobrar, dos hombres armados toman el control del bus, nos acorralaron y nos despojaron de nuestras cosas. El que acciono la arma me agarró del cabello y disparó al auxiliar. El conductor entre maniobras para no perder el control y logró llegar al peaje y pedimos ayuda pero, él ya estaba muerto”, relata una de las pasajeras

Por su parte, el secretario de seguridad de Palmira, Carlos Alberto Zapata, aseguró que junto a la Policía adelantan las investigaciones para dar con la captura de los responsables y que hay suficiente material probatorio para que el proceso sea rápido.

“Los tenemos registrados en las cámaras, tenemos información y retratos hablados, la Policía judicial está aun paso para dar con la captura con estos sujetos”, dijo el secretario de seguridad de Palmira.

Según información de Policía, como Carlos Alberto García, fue identificado el auxiliar del conductor del bus quien murió en lugar de los hechos y ofrecen hasta 10 millones por información adicional.