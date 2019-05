Rostros y voces “Gana Gana”

Cuatro asesores comerciales de la empresa Gana Gana fueron nuestros invitados al programa El Personaje de la Semana de Caracol Radio Ibagué donde nos contaron sus historias de vida, anécdotas de su trabajo y espíritu de superación.

Astrid Jiménez de Melgar, Diana Muñoz de Ibagué, Valentina Perdomo de Saldaña y Luis Enrique Muñoz del Fresno, nos compartieron sus experiencias en esa labor de atención al cliente en la red multiservicios más importante del departamento.

Aquí sus historias:

Valentina Perdomo: “El carisma de uno lo hace todo”

Valentina Perdomo, es una joven de 21 años de edad, reside en la población de Saldaña, estudiante de administración de empresas y desde hace más de dos años se desempeña como asesora comercial. Su carisma y entrega han permitido que esta joven se caracterice por ser una de las asesoras más queridas en la población.

“Uno trata de darle a los clientes el mejor servicio. Yo tengo clientes que van todos los días a comprarme, pero si yo no estoy no le compran a nadie más, ellos dicen que tengo buena espalda, porque ya varias personas han ganado premios con los chances que les he vendido”, aseguró Valentina.

Todos los días viaja al Espinal para adelantar sus estudios de administración de empresas.

Astrid Jiménez “Gana Gana es una empresa fabulosa”

En el municipio de Melgar, ubicado a tan solo 50 minutos de Ibagué, vive una de las empleadas más queridas por de la Red Multiservicios Gana Gana, su nombre es Astrid Johana Jiménez, quien lleva 11 años vinculada a esta empresa.

Esta mujer, se caracteriza por ser una apasionada en las ventas. Antes de Gana Gana se desempeñaba como vendedora de alimentos, pero por problemas de salud a causa de la manipulación de productos calientes y fríos, tuvo que buscar otras alternativas para continuar sosteniendo a sus dos hijos, uno de ellos actualmente trabajador de la organización actualmente y el otro un menor de 16 años, quien es estudiante.

Hoy, Astrid se encuentra agradecida con Dios y la vida por permitirle integrar esta empresa tolimense que le ha permitido desarrollarse como persona y sobre todo brindarle un gran servicio a su comunidad.

Diana Muñoz: “El que persevera alcanza”

Esta asesora, se caracteriza por su amabilidad, calidad y carisma a la hora de atender a los clientes, quienes mientras van a cancelar sus recibidos o comprar chance, son recibidos con una sonrisa.

“Uno tiene que saber atender a los clientes en este trabajo, pero sobre todo aprender a superar cualquier contratiempo que se tenga, para que ellos se vayan satisfechos con nuestros servicios” indica la asesora.

Años atrás trabajaba por días, realizando oficios domésticos. Un día se cansó y buscó una oportunidad en la red multiservicios. Ya han pasado nueve años desde que dio el salto. Insiste que la perseverancia es la principal cualidad que tiene.

Luis Enrique Muñoz: “Soy feliz en Gana Gana”

En Fresno, Luis Enrique Muñoz es reconocido por su trabajo en Gana Gana. Expresa su gratitud por la oportunidad que le brindaron de alcanzar sus metas personales. Gracias a su trabajo brinda el sustento a su familia. Sueña con iniciar estudios universitarios y escalar posiciones en la empresa.

“Gracias a la empresa he podido conocer varias partes del país, nos motivan mucho y las directivos son muy cercanos a los empleados”, agregó.