Periodistas fueron agredidos en el norte de Bogotá

La agresiva se presentó en el barrio Nueva Zelanda de la localidad de Suba, el fotógrafo Gustavo Roa de un diario de Bogotá junto a sus dos compañeras se encontraba cubriendo la muerte de una persona que al parecer se había suicidado.

“llegamos al lugar y yo fui a tomar una fotografía cuando estaban sacando el cuerpo sin vida de la casa donde estaba, un hombre se abalanzó y me pegó, salí a correr pero me persiguieron más personas y finalmente me pegaron patadas y puños”, explicó el fotógrafo Gustavo Roa.

Una periodista que estaba junto al fotógrafo resultó herida después de que le pegaran un puño en la cara, ella asegura que también fue víctima de agresiones verbales. Explica la periodista que “los policías no tenían acordonada el área y cuando pedimos ayuda no nos quisieron ayudar”.

Por ahora la Policía no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, los periodistas esperan que se investigue lo qué pasó.