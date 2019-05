"Me declaro inocente": Capturado por asesinato de Maria José

Este lunes se realizó la audiencia de legalización de captura contra Gimmy José Chapman, presunto autor intelectual del crimen de Maria José Ortega Ballestas, de 6 años, el pasado fin de semana.

"Me declaro inocente" dijo Gimmy José Chapman y manifestó no allanarse a los cargos imputados por la Fiscalía cuando la Jueza de Control de Garantías le preguntó si los aceptaba o no.

En la audiencia fue legalizada la captura de Gimmy José Champan y la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio en circunstancias de agravación punitiva.

Más datos sobre el asesinato de la menor

Durante la audiencia, se conoció el relato del menor conocido como Randy, que entregó a las autoridades. Según el menor, Gimmy José Chapman le manifestó que le daba 500.000 pesos si asesinaba a la menor.

“Me dijo que la ahogara, que le diera un puntazo y la tirara en el jagüey”, según el informe que leyó el Fiscal Adolfo Niebles.

El menor manifestó que sacó a la niña de la casa en un canasto con que tapó con ropa, “en eso llegó Nelson y me llevó en taxi hasta las Malvinas”.

Según el relato de Randy leído por el Fiscal, la menor le dijo varias veces que no e hiciera nada. “Saqué a la niña, me metí a un jagüey y la ahogué, ella me decía: Randy no, Randy no”.