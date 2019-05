Oposición venezolana muestra incredulidad por diálogo citado por Noruega

En las últimas horas Nicolás Maduro se ha pronunciado sobre la intención que ha tenido Noruega de servir como parte mediadora a la crisis política que enfrenta el país caribeño, catalogando como buenas noticias estos esfuerzos. Sin embargo, para la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Táchira, esto se traduce como pérdida de tiempo, y dilatación de la dictadura.

"Lo que tiene que entender Noruega es que eso va a ser aprovechado por el dictador Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Intenciones de diálogo no van a ser productivas, si no se habla rápidamente de un proceso electoral en donde actores externos sean quienes cumplan el papel de veedores, y no a través del consejo electoral bajo el ala del chavismo", detalló César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira y dirigente del partido Social Cristiano.

Insistió en que la oposición venezolana buscan hacer su mayor esfuerzo para encontrar las diferentes alternativas, pese a esto, para ellos es evidente que Nicolás Maduro no quiere salir del poder.

"Ellos van a utilizar este tiempo para reposar de toda la situación mediática que los ha afectado y de las decisiones que ha tomado Guaidó, quién ha sido la figura más emblemática de la oposición y quién más les ha dado la pelea", resaltó Vivas.

Los contactos preliminares de Noruega con los actores del oficialismo y la oposición venezolana se han dado en Caracas. Según la agenda confirmada por César Pérez Vivas, este martes volverían los diálogos y el contacto para determinar qué acciones se podrían tomar frente a la crisis en todos los sectores.