Viacrusis para conseguir gasolina en el Táchira

Un verdadero drama viven los tachirenses para abastecerse de combustible ante la escases de hidrocarburos en la frontera venezolana.

Desde hace varios días atrás las estaciones de hidrocarburos empezaron a cerrar la prestación del servicio ante la falta de gasolina, especialmente.

Largas filas, desespero, angustia y rechazo es lo que le produce a los venezolanos la situación que están afrontando hoy ante la no distribución del producto desde el interior del país.

“Llevamos varios días casi que durmiendo en los alrededores de la estación, no encontramos nada y lo poco que se vende lo están revendiendo en pesos colombianos” dijo uno de los afectados en diálogo telefónico con Caracol Radio.

Otro advirtió que “el régimen esta obsesionado con acabar al pueblo, ya no tenemos ni cómo movernos, esto es una injusticia, es la opresión, no tenemos como movilizarnos, no sabemos hasta donde nos quieren llevar”.

Todos los sectores sociales y económicos están paralizados como consecuencia de esta situación.