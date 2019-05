DATT indaga sobre incidente con vehículo arrastrado por grúa en Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes de Cartagena informa que se realizan las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen al incendio de un vehículo particular que era conducido por una grúa de la institución hacia un patio oficial.



El vehículo particular de placas EGN 370 era conducido a patio oficial luego que se encontraba mal estacionado en zona prohibida en carrera primera de Bocagrande, de esta ciudad, atendiendo requerimientos de habitantes de la zona.



Indagaciones preliminares de parte de los operadores de grúa señalan que el vehículo no iba frenado, como indican algunos en redes sociales, de lo contrario no podía ser movido del sitio de dónde fue inmovilizado por mal parqueo.



Así mismo, aclara los operadores que no era necesario colocar llantas de apoyo para arrastre, toda vez que al momento de la maniobra no se presentó problema alguno con el vehículo.



Así mismo el DATT informa que nuestras gruas cuentan con un seguro para responder por daños que puedan causar a algún vehículo que carguen.