El diálogo es fundamental para la convivencia con los menores

A propósito de la gresca protagonizada por casi 30 menores de edad el fin de semana en las inmediaciones del parque Los Fundadores en Armenia, que ameritó un amplio despliegue de las autoridades judiciales para controlar el orden público… el secretario de educación de la ciudad Henry Gómez Tabares resaltó que es deber de los padres de familia inculcar hábitos sanos de convivencia a los hijos, de tal manera que las diferencias se puedan solucionar a través del diálogo y no a los golpes, pues la intolerancia es uno de los factores que más tiene disparada la criminalidad, y no nos podemos seguir matando, sólo por no tener la capacidad de escuchar y mirar al otro a los ojos, cuando hace un reclamo.

El funcionario agregó que, para propiciar canales comunicativos y asertivos entre las familias, desde hace mucho tiempo se viene implementando en varias instituciones educativas el programa denominado “Escuela de Padres”, en el que se imparten pautas para entender a los adolescentes, comprender su comportamiento y direccionarlos de manera responsable.