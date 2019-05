Arroceros de la Mojana temen que el río Cauca arrase sus cultivos

Aunque el nivel del río Cauca no alcanza su máxima altura, los más de 40 puntos vulnerables detectados por la Unidad de Gestión del Riesgo en la región preocupa a sus pobladores.

Muchos agricultores como José Miguel Pineda, del municipio de Guaranda, no saben si sembrar o no por temor a perder su inversión.

"Que se apresuren a hacer las cosas (obras de mitigación) como debe de ser, yo tengo las tierras preparadas esperando qué pasa, así fue el año pasado con Hidroituango que se quedaron las tierras preparadas sin sembrar, todo lo que se decía era que venía una inundación" expresó el labriego.

Explicó que para los agricultores todo se les dificulta cuando hay incertidumbres porque es difícil conseguir crédito de insumos debido a que por la amenaza de inundaciones los proveedores no tienen la certeza de recobrar lo acreditado.

“lo que queremos los campesinos es que hagan una cosa bien hecha, que tenga uno seguridad de lo que está cultivando… que lo pueda recoger “concluyó el hombre de campo.

Johnny Álvarez, presidente del Comité Seccional de Fedearroz de Magangué, Bolívar, le dijo a Caracol Radio que pese a la incertidumbre a los arroceros no les queda alternativa distinta a sembrar arriesgándose a perder la cosecha.

“la verraquera de nosotros es que tenemos que sembrar porque ese es el trabajo de nosotros, sembramos con la confiabilidad de que el gobernador (de Sucre) y el alcalde iban a ayudar a tapar el chorro y hasta ahora no se ha hecho” expresó.