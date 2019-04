El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León le hizo un fuerte reclamo al gobierno nacional porque dos años después de ocurrida la tragedia en la ciudad generada por las fuertes lluvias y que cobró la vida de 19 personas el 19 de abril de 2017, las promesas para superar esta emergencia no han sido cumplidas en su totalidad.

De acuerdo con el mandatario lo más preocupante es que ahora se tiene una nueva temporada lo que aumenta el riesgo, pero es evidente la demora en la atención de los damnificados y la entrega de ayudas para superar las emergencias.

En la Comisión Sexta del Senado de la República, Cardona León afirmó que “hoy después de haber entregado los lotes las viviendas no se hacen, las máquinas no aparecen; los combos no llegan, los drenes horizontales no están y las viviendas rurales desaparecieron. Nos prometieron máquinas de ataque rápido, sala de crisis, equipos para prevención y monitorieo, ambulancias. Yo pregunto, ¿a quién le debo pedir que me apoye para poder atender la tragedia que dos años la ciudad aun no resuelve?”

El mandatario aseguró que la ciudad necesita menos excusas y más soluciones porque en el 2017 se perdieron 251 viviendas y el censo indicó que se tenían 4.000 familias viviendo en zonas de alto riesgo y hoy en el 2019 no se han hecho la prima casa.

