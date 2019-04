Con carrotanques surten de agua al municipio de Tibú

Con nueve carrotanques habilitados por Ecopetrol, se adelanta el abastecimiento de agua a los tibuyanos afectados por una acción terrorista en la región del Catatumbo.

Los habitantes de esa zona poco a poco logran obtener líquido en medio del rechazo que produce la situación para un municipio que se mantiene golpeado por la violencia por parte de los actores armados que delinquen en la región.

“No es justo el pueblo siempre está pagando las consecuencias y esto es grave, ya no contar no con el agua, nos prometen seguridad en la zona rural y no la vemos” dijo una desesperada mujer en dialogo con Caracol Radio Cúcuta

Otro habitante de la zona señaló que “esto no alcanza para todo el pueblo, solo llevamos para comer y por ahí medio bañarnos u lavar, pero es lamentable”.

Se estima que son más de 30 mil personas afectadas por el atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas en Norte de Santander.