Primeras fases de doble calzada Pasto - Rumichaca estarían listas en 2021

El 11 septiembre de 2015 se firmó la APP para la construcción de la doble calzada Pasto - Rumichaca a cargo de la Concesión Unión vial del Sur filial de la empresa Sacyr ejecutora de varios proyectos en al menos 28 países.

La obra que contempla la construcción de 76.97 kilómetros de vía y el mejoramiento del tramo Catambuco - Pasto tiene incidencia en los municipios de Ipiales, Contadero, Iles, Imúes, Tangua, Yacuanquer y Pasto. Su ejecución tuvo un retraso de aproximadamente dos años por la falta de licencias ambientales e inconvenientes para llegar a acuerdos con las comunidades asentadas en la zona, así mismo porque las condiciones topográficas obligaron a una modificación en el diseño inicial.

La obra fue proyectada con dos asentamientos indígenas, sin embargo, a la fecha se han adelantado consultas previas con seis de las siete ubicadas en el área de incidencia. El 96% del proyecto tiene presencia de comunidades indígenas según la Concesión.

Un tramo podría quedar excluido

Uno de los procesos más complicados ha sido la gestión predial, mientras en promedio otras obras tienen 400 predios por adquirir esta doble calzada requiere de 2.000, el micro minifundio y la falsa tradición han hecho dispendioso el proceso, sin embargo en tramos como Pedregal -Catambuco casi el 100% están liberados, un solo predio se tomará por vía judicial.

La dificultad más grande hoy está en el trayecto San Juan - Ipiales, puesto que la comunidad indígena de la zona no ha concertado con la Concesión. En el 2016 se abrió la consulta previa la cual fue rechazada por la comunidad y tras once intentos el Ministerio del Interior la cerró sin acuerdos. El plazo para concertar definitivamente vence en el mes de septiembre y de no darse un trayecto de 15 kilómetros quedará excluido generando un verdadero cuello de botella.

El gerente de la Concesión Germán de la Torre explicó que en este sector las comunidades tienen tres exigencias que no se pueden cumplir, entre éstas reabrir la consulta previa que el Ministerio cerró, que se incluya 42 obras adicionales que no están contempladas en el proyecto y la modificación de la resolución de peaje que implicaría que éste no vaya en el sector propuesto. Esta postura ha generado que, pese a los avances en distintas áreas del proyecto, el cierre financiero del mismo no se concrete aún.

El proyecto en la actualidad tiene un avance general del 18% y en algunas unidades funcionales del 35% según el director técnico de la Concesión Julian Barrera. Para la construcción fue necesaria la reubicación de 3606 Bromelias y 4516 Orquídeas

Para De la Torre la doble calzada Pasto Rumichaca tiene un gran impacto como quiera que la vía se constituye en el principal eje de desarrollo económico y cultural en el sur del país. Una vez concluida optimizará las comunicaciones, facilitará el tráfico de larga distancia y seguridad en el servicio y mejorará el tráfico de larga distancia con una velocidad de diseño de 60 km por hora que implica una reducción de casi el 42% del tiempo que se utiliza en la actualidad.