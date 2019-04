Exigen explicación a Supersalud por puesto de salud en Magangué, Bolívar

El alcalde municipal de Magangué, Pedro Alí Alí, manifestó que es muy lamentable el estado en el que se encuentra el Puesto de Salud del corregimiento de Barbosa, que hoy luego de año y medio de estar intervenida la ESE Río Grande de la Magdalena, es muy lamentable que se encuentre un puesto de salud en las condiciones en que está el de Barbosa, no funcionan los aires acondicionados, el entorno laboral en el que se desempeña el personal asistencial no es el mejor, aseguró el alcalde.

Agregó además que luego de una inspección se pudo establecer que la situación sanitaria del puesto de salud es pésimo, es un centro asistencial y como tal no puede tener las condiciones sanitarias en las que se encuentra actualmente, Barbosa y los corregimientos vecinos, son grandes, son más de 15 mil personas que se circunscriben al servicio de este puerto de salud.

“No es justo, no existe explicación alguna por parte de la Supersalud, qué pasa con un año y medio de intervención y los puestos de salud no estén como merecen los magangueleños, le hago un llamado de atención a la súper, y que nos brinde una explicación d que es lo que está pasando y cuál es el futuro que se viene para la ESE de Magangué, porque en 18 meses no hemos visto avance importante en los distintos puestos de salud en los corregimientos de Magangué”, expresó el alcalde.

Por último, rechazó el hecho de que este puesto de salud, no cuente con servicio de laboratorio clínico y tampoco con una ambulancia para una emergencia, concluyó.