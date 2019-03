Alcalde de Apartadó teme por su vida luego de denunciar actos de corrupción

Luego de la captura de tres funcionarios de la Secretaría de Hacienda del municipio de Apartadó, porapropiarse de dos mil 200 millones de pesos del recaudado del pago de los ciudadanos de los impuestos, denunciado por propio alcalde Eliécer Arteaga, este denunció que teme por su vida.

“Yo soy de carne y hueso, no puedo negar que siento temor, me preocupa, me preocupa la familia, yo soy vulnerable. No puedo negar que siento temor, ahorita que se presentaron las capturas hicieron saber que iban a ver muertos por estos procesos. Le pido a las autoridades que nos pueda reforzar la seguridad, algunas personas no entiende que este es mi deber denunciarlo, no estoy persiguiendo a nadie, pero es mi deber denunciarlo”, Reveló el alcalde Arteaga.

El mandatario local aseguró que no es el primer hecho de corrupción que se conoce en el municipio, ya hay antecedentes en otras dependencias y que en este caso, se identificó a las personas por el software del municipio, el autor tiene una cable personal y por ahí se identificó a los involucrados.

“A la secretaria de gobierno le falsificaron la firma, tocó buscar ayudas técnicas para identificar quién facilito la firma, y que hacían con ella, daban permisos a algunos establecimientos de ampliación de en unos horarios y cobraban unos recursos. También la falsificaban documentos que se encontró en Planeación, donde escaneaban los recibos de pago y se encontró que no eran oficiales, eran falsificados”, aseveró.

La alcaldía de Apartadó cuantifica que el dinero que se apropiaron es de 1900 millones de pesos, que estaban destinados para algunas obras de alcantarillado, proyectos de vivienda, mantenimientos de puentes,que ya no se podrían adelantar por la disminución de los ingresos del municipio.

Dijo que las investigaciones internas del municipio señalan que las irregularidades se estarían reportando desde el año 2013 y advierte que si denunciarlo le trae algún costo político lo asumirá, porque primero su labor como alcalde.

La Fiscalía reportó que las primeras capturas en la Alcaldía de Apartado fueron en contra de Liliana Dueñas, Jefe de Impuestos, Diego Agualimpia, encargado de valorización y Aida Crawford, prestaba sus servicios como profesional para la misma dependencia hasta diciembre del año pasado.