Asamblea de Bolívar preocupada por el futuro de Asomenores

En la plenaria de hoy se llevó a cabo la presentación de informe por parte de la Secretaría del Interior Departamental, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Asomenores, Procuraduría y Policía de Infancia y Adolescencia; con el fin de aclarar dudas sobre el futuro de Asomenores y el estado actual del contrato tripartito suscrito entre ICBF, Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena.

El diputado José Hilario Bossio, proponente de la citación, manifestó su preocupación sobre varios temas, primero por la situación de los menores infractores que reposan en Turbaco y Zaragocilla, por la suspensión del contrato de operación del ICBF con Asomenores y sí la Gobernación de Bolívar ha sido notificada sobre la suspensión de este contrato.

Inicialmente el secretario del Interior Departamental, Simón Villalba, afirmó que a la fecha no han sido notificados y tampoco conoce informe de auditoría ni acta, solo tiene información de que el nuevo operador será Hogares Clareth, y cuestiona esa acción, ya que este operador en una ocasión fue sancionado por el ICBF.

El director regional encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Andrés Mejía, confirmó que el contrato con Asomenores no ha sido suspendido ya que este termina el próximo 9 de abril.

Así mismo dijo que, “no existe acta de junta directiva sobre el tema, porque el ICBF es autónomo para tomar decisiones y escoger con operadores que cumplan los requisitos que exige la Ley”, y enfatizó que, “no se va a suscribir nuevo contrato con Asomenores y se ha invitado a un nuevo operador que cumple con la Ley”.

Por su parte, la directora de Asomenores, Lucy Lascarro reiteró que efectivamente existe un convenio interadministrativo entre la gobernación el distrito y el ICBF, y que este último, “tiene toda la facultad para escoger su operador, pero deben invitar a la junta directiva de Asomenores para tomar una decisión”.

Para ella el cambio de operador es válido pero no comparte esa decisión y solicita a la duma que se tenga en cuenta el debido proceso y se den las garantías laborales.

Por otro lado, el teniente Marco Andrés Castro, en representación de la policía de infancia y adolescencia, informó que a ellos no les han notificado ningún cambio y que siguen atentos a prestar sus servicios de vigilancia y control, “continuamos haciendo intervenciones de acuerdo a las solicitudes que nos hacen”.

Ante lo expuesto por el director del ICBF, el presidente del sindicato de Asomenores, Pedro Mattos, manifestó su preocupación ante la situación de los empleados de Asomenores, “qué va a pasar con la situación que se viene, en lo que respecta a dejar a más de 100 empleados sin trabajo y niños y jóvenes en la calle”.

Para el diputado José Hilario, la decisión autónoma del ICBF, exonera a la Gobernación de Bolívar y al Distrito de Cartagena, y afirma que, “ese recurso que se utilizaba desde la Gobernación de Bolívar puede ser usado para otros programas”.

Cuestionó la posición del ICBF en cuanto a que, “no hubo un debido proceso y no se brindaron las garantías a los funcionarios de Asomenores”. Por ello propuso a ICBF, reconsiderar la decisión para que Asomenores continúe operando.

Por su parte, el diputado Jorge Redondo afirmó que lo esencial es salvaguardar los recursos del departamento e hizo un recorrido por los estatutos, los contratos interadministrativos que rigen el deber ser de Asomenores, para entender la situación y forma de operación del centro.

Así mismo el diputado Mario Del Castillo, dijo que “hubo violación al debido proceso y hay que buscar la manera de crear un programa que genere bienestar social a los niños y jóvenes”.

Además añadió que, “sería pertinente invitar a las secretarías jurídicas departamental y distrital para ver las implicaciones jurídicas que tiene el cambio de operador”. El diputado en su intervención concluyó que la Duma está preocupada por las consecuencias que traería esa decisión al departamento de Bolívar.

El diputado Manuel Berrío, concluyó diciendo que “El ICBF está incumpliendo el contrato tripartito, esto genera un perjuicio económico al Distrito y al Departamento. Hogares Clareth no es idóneo y pone en tela de juicio su licencia porque no tiene competencia en Bolívar sino en Magdalena”, y manifestó que enviará un derecho de petición para que ICBF remita todo el proceso contractual y mirar si este cambio obedece a un interés particular.

Ante las dudas, preocupaciones e interrogantes, el director de ICBF respondió diciendo que, “si se han tenido en cuenta las consideraciones de la Duma y reconozco que el ICBF recibe recursos del Departamento y del Distrito, los cuales son para que los jóvenes sean atendidos”.

El diputado José Hilario Bossio, propuso rechazar el cambio de operador y solicitó remitir el acta de la sesión de hoy a la comisión séptima del Senado de la República, para que ellos desde el nivel nacional y por competencia puedan definir la situación de Asomenores. Finalmente propuso declarar satisfacción al informe presentado por el Secretario del Interior del Departamento.