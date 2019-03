Pese a tragedia no cerrarán centro de menores en Piedecuesta

La muerte de tres personas y las lesiones sufridas por otras 9 no harán que se cierre el Centro de Atención al Menor del Infractor de Los Robles, en Piedecuesta, Santander. Aunque el caso fue calificado como muy grave por delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, el lugar no suspenderá actividades porque no hay a donde llevar a los 170 menores y adultos que se encuentran recluidos en el lugar.

Caracol Radio habló con el alcalde de Piedecuesta Danny Ramírez, quien ha pedido desde el 2016 que el Centro de Atención salga de la sede donde ha operado. "Se harán adecuaciones", aseguró. Esta fue una de las conclusiones de la serie de reuniones que se efectuaron luego del incendio del martes pasado. El lugar es operado por la fundación Fei que sustituyó a Hogares Claret.

"Trabajamos en cómo apoyar a las familias de los jóvenes. Se declara la urgencia manifiesta para ejecutar trabajos de reforzamiento estructural. Es un proceso que lidera la gobernación de Santander. Hicimos el llamado para que se traslade y que en próximas administraciones se construya un nuevo centro de atención al menor" expresó el mandatario.

El reporte más reciente sobre los jóvenes quemados en el incendio, en el centro de atención al menor en Piedecuesta, da cuenta que 2 fueron remitidos a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander, HUS. 5 se encuentran en Cuidados Intensivos y los 2 dos restantes siguen siendo monitoreados en el área de Urgencias a la espera de una evolución en su recuperación.

3 de los lesionados fallecieron a causa de las complicaciones causadas por las quemaduras en el 95% y 60% de su cuerpo, con compromiso de vías respiratorias.