En Bolívar, segundos ocupantes recibirán predio adquirido por la URT

Luego de un recorrido por los terrenos adquiridos por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para la atención a segundos ocupantes, ocho campesinos aceptaron recibir los predios para establecer allí un nuevo comienzo. Con cada paso que dieron por los terrenos, soñaron con los cultivos de ñame y maíz que establecerán en esas tierras.

“Me siento muy feliz; presiento que nuestra vida va a cambiar aquí, voy a poder traer a mis hijos con nosotros porque este predio está cerca al pueblo y al colegio. Hemos pensado en traer unos animalitos y cultivar ajonjolí, yuca y maíz”, afirmó Nelly Rodríguez, beneficiaria.

El predio tiene 130 hectáreas de tierra y será asignado a 13 segundos ocupantes. Su suelo sirve para la agricultura y la ganadería; cuenta con reservorios de agua, disponibilidad de pasto y vías de acceso seguras. Está ubicado a pocos kilómetros de la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar, sobre la vía hacia el corregimiento El Salado. “Si por mi fuera me vendría ya para acá; si me lo entregan mañana, mañana mismo me trasteo”, aseguró Julio Herrera, otro de los beneficiarios.

Ocho de los segundos ocupantes no solo manifestaron la intención de aceptar el inmueble, si no que ratificaron su deseo de entregar voluntariamente el predio reclamado.

“Estas personas van a tener una garantía porque pasan de ser ocupantes de un bien para ser propietarios. El Fondo de la URT, además de entregar una porción de terreno debidamente divida y cercada, hará entrega de una resolución que los acreditará como propietarios de la tierra que se les está asignando” indicó Mileth Agámez López, directora de la entidad en Bolívar.

Las medidas de acceso a tierras que está ejecutando la Unidad vienen acompañadas de la implementación de proyectos productivos familiares, para los cuales la entidad asignará recursos económicos; además, acompañará a los beneficiarios con asesoría técnica en la adecuación de las parcelas y el desarrollo de sus ideas productivas.

“Es una satisfacción entregarles a unos campesinos la oportunidad de volver a las tierras y de ser productivos. Con estas medidas estamos aportando a la construcción de un campo legal, equitativo y emprendedor”, concluyó la directora Agámez.