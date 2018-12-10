Maby Yineth Viera, nombrada como alcaldesa de Buenaventura

Cali

Maby Yineth Viera Ángulo, oriunda de Buenaventura, fue designada por el Presidente de la República, Iván Duque, como alcaldesa del Puerto, luego de la evaluación que el Mandatario hizo el pasado seis de diciembre de una terna de aspirantes de la que también hacían parte Diego Luis Hurtado Anizares y José Pablo Castillo Salazar.

La nueva Alcaldesa del puerto sobre el Pacífico fue escogida tras la suspensión del titular, Eliécer Arboleda Torres, ordenada por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Constitucionales de Buenaventura, que el pasado catorce de junio impuso al funcionario una medida de aseguramiento intramural.

El Partido de la U, del cual hacía parte el alcalde Arboleda Torres, remitió la terna para la designación del mandatario local el pasado 18 de octubre, la cual se envió a la Secretaría Jurídica del Ministerio del Interior en la misma fecha, dependencia que la revisó.

Para su selección, la nueva mandataria local respondió un cuestionario de 20 preguntas sobre temas relacionados con la ciudad, administrativos y gerenciales, de manejo de recursos, lucha contra la corrupción, planes para educación, salud y medio ambiente, entre otros.

Además, Viera Ángulo fue invitada a suscribir un documento ético denominado ‘Compromiso por Buenaventura’.

Maby Yineth Viera Angulo es comunicadora social-periodista de la universidad Autónoma de Occidente con una especialización en Comunicación Organizacional del mismo centro universitario, y especialista en Gerencia Social de la universidad Javeriana.

Se ha desempeñado como Secretaria de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, asesora de la Alta Consejería para la Mujer de la Presidencia y Alta Consejera (e) para la Mujer de la Presidencia de la República, asesora de la Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca, Consejera para Asuntos de la Población Afrocolombiana del departamento del Valle del Cauca y jefe de Relaciones Públicas y de Protocolo de la Gobernación del Valle del Cauca.