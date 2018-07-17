Docente asesinado en Caquetá estaba amenazado

Huila

El crimen fue perpetrado por sicarios que llegaron hasta la residencia del docente Juan de Jesús Moreno Palacio, quien laboraba en la zona rural del municipio de Curillo en el sur del departamento, en la Institución Educativa Horizonte.

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El presidente del sindicato de los docentes del Caquetá, Omar Orozco, dice que ante el hecho están prendidas las alarmas en la región y que en la actualidad hay un total de 40 educadores amenazados.

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Justamente el docente Moreno Palacio, había sido trasladado desde Cartagena del Chaira, a raíz de amenazas que venía recibiendo en cumplimiento de su labor en esta población, según lo ha confirmado la Asociación de Institutores del Caquetá AICA.