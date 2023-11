Médico salió ileso de un atentado

Medellín

Ileso de un tercer atentando, resultó el médico Daniel Correa Posada, en el barrio El Poblado,cuando un hombre le disparó en cinco ocasiones, pero Correa Posada pudo esquivar los proyectiles.

“Cometí un error, no esperé a la policía, llame al acompañamiento de la Policía de El Poblado, debido a que la Fiscalía no ha tomado precauciones en mi caso, salí y vi una moto sospechosa, el muchacho estaba en la esquina, el hizo un giño y se fue, yo me dirigí a mi carro y fue cuando se devolvió”, manifestó el cirujano.

El ataque quedó registrado en video, donde se observa como el médico esquiva los impactos de bala y se protege al cruzar la calle cundo un vehículo transitaba por el lugar.

En el lugar se capturaron a dos sicarios de 17 y 29 años, quienes inicialmente fueron retenidos por la comunidad.