Por qué está lloviendo tanto en Medellín si Colombia está en pleno fenómeno El Niño: SIATA explica

Lluvias en Medellín por el fenómeno Del Niño - Foto Getty Images / John Coletti, Westend61

La región metropolitana del valle de Aburrá y, en sí, en general todo el departamento de Antioquia, que tienen como eje central a la ciudad de Medellín, presentan actualmente el fenómeno de El Niño, que genera efectos sobre el clima en diferentes partes del país, entre las que se encuentran las regiones Pacífica y Caribe.

¿Qué genera el fenómeno del niño en el clima?

Esta condición sobre el clima presenta variaciones al ser un evento que se produce en las aguas superficiales en el Pacífico tropical central y oriental, en donde se produce un calentamiento anormal sobre ellas.

Lo que causa que los vientos cambien su dirección y velocidad normal, incidiendo de igual forma en el desplazamiento de las lluvias tropicales a otras partes. Dejando como resultado final áreas donde se presentan sequías y otras donde se dan intensas precipitaciones.

Es por esto que el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) recomienda estar preparados ante cualquier eventualidad climática.

¿Qué papel cumple SIATA ante la alerta del fenómeno de El Niño?

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá por sus siglas (SIATA) es un proyecto estratégico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la gestión ambiental y de riesgos destinado a salvaguardar las vidas de quienes se encuentran en esta región del país, con la entrega oportuna de información que sirva como apoyo técnico para la toma de decisiones en la gestión de riesgos.

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Las principales funciones del SIATA son las siguientes:

Pronosticar escenarios de riego de origen natural o antrópico (causados por la intervención humana).

(causados por la intervención humana). Generación de alertas tempranas que sean oportunas para la población de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá.

Desarrollo en la tecnología y educación ante eventos de gestión del riesgo.

Asimismo, el SIATA dispone de un portal web para que usted pueda estar informado ante cualquier eventualidad climática que se registre.

Un hombre sosteniendo un paraguas mojado en una calle de la ciudad bajo la lluvia, por la noche. - Foto Getty Images / Jaromir Ampliar Un hombre sosteniendo un paraguas mojado en una calle de la ciudad bajo la lluvia, por la noche. - Foto Getty Images / Jaromir Cerrar

¿Dónde puede consultar las condiciones climáticas de Medellín y el Valle de Aburrá?

El SIATA cuenta con una página web especial llamada ‘Geoportal’, donde los habitantes podrán consultar las condiciones climáticas que se presentan en tiempo real sobre el área metropolitana de Medellín o en los demás municipios del área del Valle de Aburrá.

Dentro del sitio web Geoportal podrá encontrar:

La probabilidad de precipitación en cada una de las zonas del Valle de Aburrá durante el transcurso del día.

en cada una de las zonas del Valle de Aburrá durante el transcurso del día. La temperatura (mínima y máxima) que se registra en cada zona.

(mínima y máxima) que se registra en cada zona. Consultar por el mapa interactivo en qué zonas está lloviendo por medio de los equipos que presenta el SIATA en toda la región del Valle de Aburrá.

en qué zonas está lloviendo por medio de los equipos que presenta el SIATA en toda la región del Valle de Aburrá. Redes de monitoreo tales como niveles de quebradas y calidad del aire.

Con esta herramienta podrá acceder a información óptima para mantenerse al tanto de cuáles serán las condiciones del clima en la ciudad de Medellín y alrededores, más en esta temporada de lluvias que golpea a los habitantes de la ciudad de la Eterna Primavera.

¿Por qué se registran lluvias constantes en Medellín en pleno fenómeno de El Niño?

El líder del equipo de Meteorología del Siata, Julián Sepúlveda, explicó que la consolidación de la fase cálida de El Niño ha favorecido jornadas más soleadas y temperaturas elevadas durante las últimas semanas, pero señaló que esta reacción no afecta a que se dejen de presentar fuertes precipitaciones.

Agregó que las corrientes de humedad provenientes de la Amazonía (lluvias tropicales) y del océano Pacífico pueden favorecer la formación de sistemas de lluvia de gran magnitud, esto sin importar que se esté en la temporada tradicionalmente con menos lluvias, que comprende los meses de junio, julio y agosto.

Recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá

El SIATA informa que no se descartan amenazas asociadas a las precipitaciones al evidenciarse climas soleados que hacen pensar a la población que no hay alerta o riesgo inminente, generando una falsa sensación de seguridad que minimiza eventos tales como crecientes súbitas o movimientos en masa.

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