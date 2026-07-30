Cuatro hombres heridos en el Oriente de Antioquia tras riña entre jóvenes

Rionegro- Antioquia

La policía atendió una riña entre varios jóvenes en el Oriente de Antioquia que terminó con cuatro heridos con arma blanca. Al parecer, se citaron en el lugar para dirimir diferencias personales generadas por falta de tolerancia.

La riña se registró en el sector Villa Camila, barrio Mi Casita, del municipio de Rionegro. El reporte de la policía manifiesta que fueron alertados mediante una llamada telefónica sobre una riña entre un grupo de jóvenes. Al llegar al lugar, encuentran a cinco muchachos, uno adulto y cuatro menores de edad. El de 18 años fue capturado por el delito de lesiones personales y los adolescentes aprehendidos.

Entre los jóvenes, cuatro tenían lesiones por arma blanca en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a un centro médico. Tres de nacionalidad extranjera y dos de la población de Rionegro.

La policía aclaró que no se trató de una pelea de estudiantes de una de las instituciones educativas de la población, como se había mencionado en las redes sociales.