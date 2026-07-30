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30 jul 2026 Actualizado 07:56

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Cuatro hombres heridos en el Oriente de Antioquia tras riña entre jóvenes

Un joven de 18 años fue capturado y cuatro menores fueron aprehendidos. En medio de la agresión utilizaron un machete, según el reporte de la policía.

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images.

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images. / Laurent Hamels

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images.
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Rionegro- Antioquia

La policía atendió una riña entre varios jóvenes en el Oriente de Antioquia que terminó con cuatro heridos con arma blanca. Al parecer, se citaron en el lugar para dirimir diferencias personales generadas por falta de tolerancia.

La riña se registró en el sector Villa Camila, barrio Mi Casita, del municipio de Rionegro. El reporte de la policía manifiesta que fueron alertados mediante una llamada telefónica sobre una riña entre un grupo de jóvenes. Al llegar al lugar, encuentran a cinco muchachos, uno adulto y cuatro menores de edad. El de 18 años fue capturado por el delito de lesiones personales y los adolescentes aprehendidos.

Entre los jóvenes, cuatro tenían lesiones por arma blanca en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a un centro médico. Tres de nacionalidad extranjera y dos de la población de Rionegro.

La policía aclaró que no se trató de una pelea de estudiantes de una de las instituciones educativas de la población, como se había mencionado en las redes sociales.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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