Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jul 2026 Actualizado 08:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Un juzgado de Medellín suspende convocatoria para elegir Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia

La decisión se toma ante la solicitud de una persona que argumentó no contar con el tiempo ni los documentos necesarios para participar de dicha asamblea extraordinaria.

Foto Comfenalco Antioquia

Foto Comfenalco Antioquia

Foto Comfenalco Antioquia
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín decidió suspender la convocatoria que se había hecho para elegir la nueva Junta Directiva de Comfenalco. Encuentro que se iba a llevar a cabo el próximo 5 de agosto.

El juzgado decidió la acción de tutela que había interpuesto Diana Milena Chavarría Palacio en contra de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco y el Agente Especial de Intervención Eduardo Grajales Ceballos, argumentando derecho al acceso a la información “en la cual solicita el amparo de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información, debido proceso, entre otros, que estima conculcados por los accionados”, dice el documento judicial.

La mujer aduce que el cambio de las fechas para las inscripciones, la cual era inicialmente para el 4 de agosto y luego se modificó para el 31 de julio, afecta el proceso para los que aspiran a integrar el Consejo Directivo. Por ello, el juzgado decidió de manera provisional ordenar la suspensión de la convocatoria de la Asamblea 76 extraordinaria. Recalca que se hace hasta tanto haya una decisión de fondo en el proceso ante la solicitud de la accionante.

“El despacho decreta medida provisional, en consecuencia, se ordenará a la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia y a Luis Eduardo Grajales Ceballos, en calidad de Agente Especial de Intervención, que una vez notificada esta providencia y en forma inmediata, proceda a suspender la convocatoria a la septuagésima sexta (LXXVI) Asamblea General Extraordinaria de Afiliados”, recalca el documento.

Finalmente, requiere a los accionados Comfenalco y al agente interventor que entreguen un informe detallado que sustente las pretensiones en un término de dos días.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir