Un juzgado de Medellín suspende convocatoria para elegir Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia

Medellín

El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín decidió suspender la convocatoria que se había hecho para elegir la nueva Junta Directiva de Comfenalco. Encuentro que se iba a llevar a cabo el próximo 5 de agosto.

El juzgado decidió la acción de tutela que había interpuesto Diana Milena Chavarría Palacio en contra de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco y el Agente Especial de Intervención Eduardo Grajales Ceballos, argumentando derecho al acceso a la información “en la cual solicita el amparo de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información, debido proceso, entre otros, que estima conculcados por los accionados”, dice el documento judicial.

La mujer aduce que el cambio de las fechas para las inscripciones, la cual era inicialmente para el 4 de agosto y luego se modificó para el 31 de julio, afecta el proceso para los que aspiran a integrar el Consejo Directivo. Por ello, el juzgado decidió de manera provisional ordenar la suspensión de la convocatoria de la Asamblea 76 extraordinaria. Recalca que se hace hasta tanto haya una decisión de fondo en el proceso ante la solicitud de la accionante.

“El despacho decreta medida provisional, en consecuencia, se ordenará a la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia y a Luis Eduardo Grajales Ceballos, en calidad de Agente Especial de Intervención, que una vez notificada esta providencia y en forma inmediata, proceda a suspender la convocatoria a la septuagésima sexta (LXXVI) Asamblea General Extraordinaria de Afiliados ”, recalca el documento.